«Надеюсь, у меня не будет судорог в финале». Алькарас рассказал о подготовке к матчу

Лидер рейтинга АТР испанский теннисист Карлос Алькарас поделился способом, как избежать судорог, что были на турнире в Париже.
«Постараюсь не так нервничать, как тогда. Постараюсь забыть о нервах и наслаждаться моментом. Потому что в том полуфинале у меня это совсем не получалось в первом сете.
Я буду делать кое-что иначе, иначе готовиться. Всё будет мне в новинку. Надеюсь, у меня не будет судорог в финале.
Буду делать психологические упражнения, чтобы сохранять спокойствие и показать, что я не нервничаю. Пока не знаю, что буду делать, но постараюсь забыть, что в финале мне играть против Новака.
Надо серьёзно подумать над тактикой, потому что у Новака нет слабых мест. Будет непросто придумать, как создавать для него угрозу.
Сейчас не время для этого, завтра будет время подготовиться. Я разговаривал с командой. Мы придумаем, как его победить», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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