«Надеюсь, у меня не будет судорог в финале». Алькарас рассказал о подготовке к матчу

Лидер рейтинга АТР испанский теннисист Карлос Алькарас поделился способом, как избежать судорог, что были на турнире в Париже.

«Постараюсь не так нервничать, как тогда. Постараюсь забыть о нервах и наслаждаться моментом. Потому что в том полуфинале у меня это совсем не получалось в первом сете.

Я буду делать кое-что иначе, иначе готовиться. Всё будет мне в новинку. Надеюсь, у меня не будет судорог в финале.

Буду делать психологические упражнения, чтобы сохранять спокойствие и показать, что я не нервничаю. Пока не знаю, что буду делать, но постараюсь забыть, что в финале мне играть против Новака.

Надо серьёзно подумать над тактикой, потому что у Новака нет слабых мест. Будет непросто придумать, как создавать для него угрозу.

Сейчас не время для этого, завтра будет время подготовиться. Я разговаривал с командой. Мы придумаем, как его победить», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.