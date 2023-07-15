Алькарас: для Новака это просто ещё один день, для меня это будет лучший момент в жизни

Лидер рейтинга АТР испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями о предстоящем матче с семикратным чемпионом Уимблдона сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Насколько для меня важен этот матч? Возможно, это будет лучший момент в моей жизни. Возможно. Я мечтал играть в финале Уимблдона с тех пор, как начал заниматься теннисом. А ещё лучше, что я буду играть против Новака.

Это будет очень эмоциональный момент, но я постараюсь сохранять спокойствие. Для Новака это просто ещё один день, ещё один момент. Для меня же это будет лучший момент в жизни», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

В воскресенье, 16 июля, Алькарас впервые сыграет в финале Уимблдона, где его соперником будет Джокович.