Алькарас — о Джоковиче: у него нет слабых мест, это совершенный игрок

Лидер рейтинга АТР испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о семикратном чемпионе Уимблдона, сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Я рос в том числе и на нём. В молодости он обыгрывал всех топов – Роджера, Рафу. Поразительно, какой он сейчас после всего, через что он прошёл. У него нет слабых мест, это совершенный игрок. Зверюга по физике, зверюга по психологии, он невероятен во всём. И всё это вместе меня в нем и восхищает больше всего», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Вчера, 14 июля, Новак Джокович уверенно вышел в финал, в полуфинальном матче обыграв восьмого сеяного итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). В параллельном матче 20-летний испанец Карлос Алькарас одержал победу над третьим сеяным российским теннисистом Даниилом Медведевым, взяв верх над соперником со счётом 6:3, 6:3, 6:3.