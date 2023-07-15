Даниил Медведев: зрители на Уимблдоне поддерживали меня как сумасшедшие

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал о поддержке болельщиков на Уимблдоне. В сезоне-2022 россияне пропускали турнир из-за ситуации на Украине.

Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимблдона, где проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.

«Как мне эти две недели? Потрясающе. Даже сегодня зрители болели не за фаворита. Я проигрывал, и они поддерживали меня как сумасшедшие. Думаю, они хотели, чтобы матч длился подольше.

Я старался, дважды сделал брейк, но подача у меня становилась всё хуже. Он оказывал давление, некоторые вторые подачи я посылал на скорости 160 км/ч, очень приличные вторые подачи. Он их отбивал. Я пытался.

Здорово вернуться на Уимблдон. Надеюсь, я смогу возвращаться сюда ещё много раз и улучшить результат. В этом году у меня получилось, дальше буду пытаться ещё сильнее.

Всё было великолепно, не только во время матчей, а вообще. Например, когда кто-то встречал меня в городе, в кафе – атмосфера была великолепной. Очень благодарен за это. Мы будем счастливы ещё не раз вернуться в Англию», — сказал Медведев на пресс-конференции.