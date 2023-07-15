Даниил Медведев: если смогу ещё раз выйти в полуфинал Уимблдона, то надо лучше играть

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько быстро он забывает неудачи и сказываются ли поражения на его дальнейшей игре.
Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимблдона, где проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6.
«Часто после поражений я ещё два-три турнира очень плохо провожу. Возможно, дело как раз в поражении, и мне надо получше его переварить и выкинуть из головы. А в других случаях, наоборот, сразу после поражения могу выиграть другой турнир.
Я не могу изменить прошлое, могу только в следующий раз стараться играть лучше. Если я смогу ещё раз выйти в полуфинал Уимблдона, то надо лучше играть, лучше подавать, меньше не попадать. Только так. На следующих турнирах я должен постараться играть лучше, выиграть их, показывать свой лучший теннис», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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