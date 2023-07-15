Даниил Медведев: хочу в 37 лет играть на наилучшем уровне

Третья ракетка мира 27-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой видит свою игру через четыре-пять лет.
«Для меня всё зависит от процента. Что, на мой взгляд, даст лучший шанс на победу. Если однажды я скажу, что лучший шанс выигрывать матчи прямо сейчас – это подавать и идти к сетке на каждом мяче, то я буду играть так.
Всё зависит от организма. Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Надеюсь, всё будет отлично и я смогу бегать, как сейчас. Но в целом обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться. И я буду адаптироваться при необходимости. Считаю, что я по-прежнему хороший теннисист и способен адаптироваться к разным ситуациям.
Вижу ли себя играющим в 37, как Новак? Думаю, это возможно, но всё будет зависеть от моего организма, от семьи. Если однажды дети или жена скажут, что хотят чаще видеть меня дома, может, я решу играть только «Большие шлемы». Если так не сработает, то рейтинг упадёт, и ты завершишь карьеру.
Это от многого зависит. Можно получить травму, выпасть из топ-100, а потом не получится вернуться. Но в целом я хочу вот так. Я хочу в 37 играть на наилучшем уровне. Но это зависит от многих аспектов. Я буду стараться, чтобы вышло именно так», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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