Вондроушова — Жабер: во сколько финал Уимблдона, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 июля, на Уимблдоне — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда между 42-й ракеткой мира чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой и шестой ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер.

Примерное начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Обе теннисистки ни разу не выигрывали турнир «Большого шлема». В карьере Жабер это уже третий финал ТБШ (Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон-2022), в карьере Вондроушовой — второй («Ролан Гаррос» — 2019).

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.

Уимблдон проходит с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира составляет £ 44,7 млн.