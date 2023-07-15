Робсон — о победе Джоковича над Синнером: это было очень просто для Новака

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон прокомментировала победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона-2023.

«Мы все говорили о том, что в этом году Синнер сыграет по-другому, но не особо задумывались о том, что Джокович может повести себя иначе в конкретном матче. Он так легко справлялся с темпом Синнера. В интервью на корте Новак сказал, что матч мог закончиться как угодно, но я так не думаю. Это было очень просто для Джоковича. У него были силы провести ещё один матч, если бы понадобилось. Синнер будет думать, что он мог начать матч лучше, сыграть по-другому, но в конечном счёте его просто переиграли», — приводит слова Робсон Eurosport.