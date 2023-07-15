Робсон — о победе Джоковича над Синнером: это было очень просто для Новака
Поделиться
Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон прокомментировала победу сербского теннисиста Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона-2023.
«Мы все говорили о том, что в этом году Синнер сыграет по-другому, но не особо задумывались о том, что Джокович может повести себя иначе в конкретном матче. Он так легко справлялся с темпом Синнера. В интервью на корте Новак сказал, что матч мог закончиться как угодно, но я так не думаю. Это было очень просто для Джоковича. У него были силы провести ещё один матч, если бы понадобилось. Синнер будет думать, что он мог начать матч лучше, сыграть по-другому, но в конечном счёте его просто переиграли», — приводит слова Робсон Eurosport.
Комментарии
- 15 июля 2023
-
09:42
-
09:26
-
09:00
-
00:53
-
00:43
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:09
-
00:02
- 14 июля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
21:52
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:06
-
20:57
-
20:44
-
20:31
-
20:06
-
19:58
-
19:29
-
19:03
-
18:58
-
18:27
-
17:43
Партнерский контент