Первая ракетка мира Ига Свёнтек подвела итоги травяного сезона

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о своих выступлениях во время травяного сезона.

«Что за травяной сезон в этом году! Я горжусь и довольна тем, что удалось поучаствовать в двух турнирах, выйти в полуфинал в Бад-Хомбурге и добраться до четвертьфинала Уимблдона. Это большой шаг. Я много работала, многому научилась и, что ещё лучше, начала получать удовольствие от игры на траве. Знаю, что нужно улучшить, над чем стоит поработать, и это самая важная часть опыта, полученного в этом году. Мы с командой проделали серьёзную работу. Теперь пришло время для небольшого путешествия без тенниса. До скорой встречи в Варшаве! Спасибо за поддержку», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.