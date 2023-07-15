Элина Свитолина показала, как проводит время после выступления на Уимблдоне-2023

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое семейное фото. На нём Элина купается в бассейне вместе со своей дочкой Скай и любимым псом.

«Дом», — подписала фото Свитолина, добавив эмодзи «в сердцах».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Напомним, Свитолина вернулась домой, в Монако, после успешного выступления на Уимблдоне-2023. Получившая от организаторов уайлд-кард Свитолина дошла до полуфинала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. По ходу турнира Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (WC), бельгийку Элисе Мертенс (28), американку Софью Кенин (Q), белоруску Викторию Азаренко (19) и первую ракетку мира польку Игу Свёнтек (1).