Элина Свитолина показала, как проводит время после выступления на Уимблдоне-2023

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое семейное фото. На нём Элина купается в бассейне вместе со своей дочкой Скай и любимым псом.
«Дом», — подписала фото Свитолина, добавив эмодзи «в сердцах».
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Напомним, Свитолина вернулась домой, в Монако, после успешного выступления на Уимблдоне-2023. Получившая от организаторов уайлд-кард Свитолина дошла до полуфинала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. По ходу турнира Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (WC), бельгийку Элисе Мертенс (28), американку Софью Кенин (Q), белоруску Викторию Азаренко (19) и первую ракетку мира польку Игу Свёнтек (1).
- 15 июля 2023
-
11:20
-
11:20
-
11:06
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:35
-
10:15
-
09:42
-
09:26
-
09:00
-
00:53
-
00:43
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:09
-
00:02
- 14 июля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
21:52
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:06
-
20:57
-
20:44