Вондроушова — Жабер: кто победит в финале Уимблдона?
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Сегодня, 15 июля, состоится финальный матч женского турнира Уимблдона-2023, в котором шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA).
Встреча состоится на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Водроушова или Жабер — кто победит в финале Уимблдона?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой.
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