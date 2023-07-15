Вондроушова — Жабер: кто победит в финале Уимблдона?

Сегодня, 15 июля, состоится финальный матч женского турнира Уимблдона-2023, в котором шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA).

Встреча состоится на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Водроушова или Жабер — кто победит в финале Уимблдона?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой.