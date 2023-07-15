«Только море и я». Мария Шарапова опубликовала трогательное видео с повзрослевшим сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях трогательное видео с повзрослевшим сыном Теодором. На нём мальчик играет на берегу моря под присмотром титулованной мамы.
«Только море и я», — подписала видео Шарапова.
Напомним, Мария и её возлюбленный, британский миллионер Алекс Гилкс, впервые стали родителями 1 июля 2022 года.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 15 июля 2023
-
11:20
-
11:20
-
11:06
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:35
-
10:15
-
09:42
-
09:26
-
09:00
-
00:53
-
00:43
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:09
-
00:02
- 14 июля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
21:52
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:07
-
21:06
-
20:57
-
20:44