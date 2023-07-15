Андрей Рублёв стал чемпионом Кубка Короля, обыграв Борну Чорича

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем Кубка Короля, который прошёл в Уэльве (Испания) на грунтовом покрытии. Этот турнир проводится с 1912 года и является одним их старейших в истории тенниса. На данный момент он является выставочным.

За титул Рублёв сражался с 14-й ракеткой мира представителем Хорватии Борной Чоричем. Россиянин, приехавший в Уэльву сразу после четвертьфинала Уимблдона-2023, одержал победу в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

Рублёв стал первым обладателем Кубка Короля из России. Отметим, что в прошлом году данный турнир выиграл первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, а в 2021 году — другой испанец, Алехандро Давидович-Фокина.