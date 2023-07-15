Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисистов на Уимблдоне-2023.

«В целом можно быть довольным выступлением всех наших. Уимблдон — это первый турнир «Большого шлема», очки которого пойдут в зачёт Олимпиады. Набрали очки все наши основные игроки. И девочки хорошо выступили, кроме Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, последним россиянином, выбывшим из нынешнего розыгрыша Уимблдона, стал Даниил Медведев. Российский теннисист проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче турнира. Кудерметова завершила выступление на Уимблдоне-2023 во втором круге, Самсонова — в первом.