Маркета Вондроушова — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона
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Сегодня, 15 июля, состоится финальный матч женского турнира Уимблдона-2023, в котором шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.
Уимблдон (ж). Финал
15 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
42
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
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6
Онс Жабер
О. Жабер
Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой. Финал мужского турнира Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится завтра, 16 июля.
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