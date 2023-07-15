Маркета Вондроушова — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона

Сегодня, 15 июля, состоится финальный матч женского турнира Уимблдона-2023, в котором шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой. Финал мужского турнира Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится завтра, 16 июля.