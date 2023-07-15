Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона

Маркета Вондроушова — Онс Жабер: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 15 июля, состоится финальный матч женского турнира Уимблдона-2023, в котором шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешской спортсменкой Маркетой Вондроушовой (42-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Уимблдон (ж). Финал
15 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой. Финал мужского турнира Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится завтра, 16 июля.

Материалы по теме
Маркета Вондроушова — Онс Жабер. Туниска будет вознаграждена
Маркета Вондроушова — Онс Жабер. Туниска будет вознаграждена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023