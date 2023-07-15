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Корнеева — Бартункова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала юниорского Уимблдона-2023

Корнеева — Бартункова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала юниорского Уимблдона-2023
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Сегодня, 15 июля, двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сразится с 17-летней представительницей Чехии Николой Бартунковой за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте № 17 и начнётся приблизительно в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева – Никола Бартункова в полуфинале юниорского Уимблдона-2023.

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Никола Бартункова
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова

Корнеева в этом сезоне выиграла оба уже состоявшихся юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» Алина в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.

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