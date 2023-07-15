Ярослав Дёмин — Дарвин Бланш: текстовая онлайн-трансляция полуфинала юниорского Уимблдона

Сегодня, 15 июля, 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) сразится с 15-летним американцем Дарвином Бланшем (9) за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте №5 и начнётся чуть позднее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ярослав Дёмин – Дарвин Бланш в полуфинале юниорского Уимблдона-2023.

Стоит отметить, что на прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где проиграл Бланшу в паре с Роем Хоровицем.