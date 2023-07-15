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Борис Беккер: Новак Джокович может править дольше, чем он сам ожидал

Борис Беккер: Новак Джокович может править дольше, чем он сам ожидал
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер выразил мнение, что сербский спортсмен Новак Джокович может ещё долго быть лучшим теннисистом мира.

«Никогда не знаешь, что произойдёт. Но Новак может править дольше, чем он сам ожидал», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Завтра, 16 июля, Джокович сыграет в финале Уимблдона-2023 с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В полуфинале травяного турнира сербский теннисист обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), а Алькарас одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Сегодня, 15 июля, пройдёт финальный матч женского турнира Уимблдона.

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