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«Все хотят есть, но мало кто — охотиться». Циципас опубликовал своё портретное фото

«Все хотят есть, но мало кто — охотиться». Циципас опубликовал своё портретное фото
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Финалист двух турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился в социальных сетях очередной философской цитатой.

«Все хотят есть, но мало кто — охотиться», — написал Циципас, опубликовав следующую фотографию.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

Ранее Циципас продемонстрировал лучшее для себя выступление на травяном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. Он повторил свой результат 2018 года, дошёл до 1/8 финала британского мэйджора, где со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 4:6, 4:6 проиграл 43-й ракетке мира американцу Кристоферу Юбэнксу. По ходу соревнований Стефанос обыграл австрийца Доминика Тима, британца Энди Маррея и серба Ласло Джере.

Циципас планирует продолжить хардовый сезон на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

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