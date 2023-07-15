Пегула назвала «мусорной» статью в The Times, где упоминают её миллиардное наследство

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула иронично отреагировала на спорную статью о своём поражении в четвертьфинале Уимблдона-2023, опубликованную в авторитетном британском издании The Times. Она вышла под названием «Шесть четвертьфиналов, шесть поражений: Джессике Пегуле нужна энергия, которую не купишь за миллиарды семьи».

«Эту мусорную статью я точно не куплю», — написала Пегула в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона Пегула со счётом 4:6, 6:2, 4:6 проиграла 42-й ракетке мира чешке Маркета Вондроушовой. Автор статьи Элисон Радд упрекнул посеянную четвёртой американку в проигрыше низкорейтинговой сопернице. «Она сказала, что продала бы своё наследство, которое стоит гораздо больше, чем зарабатывают любые звёзды тенниса, чтобы выиграть Уимблдонский титул, но снова шанс был вырван из её рук», — написал журналист.

Напомним, Пегула – дочь миллиардера Терри Пегулы, который владеет различными активами в американском спорте, в том числе клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз» и клубом НФЛ «Баффало Биллс».