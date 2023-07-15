Корнеева — Бартункова: россиянка проиграла стартовый сет в полуфинале юниорского Уимблдона

Завершился первый сет матча двукратной чемпионки юниорских турниров «Большого шлема» 16-летней россиянки Алины Корнеевой с 17-летней представительницей Чехии Николой Бартунковой за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Со счётом 6:4 сет выиграла Бартункова.

Напряжённая партия продлилась 46 минут. Посеянная под первым номером Корнеева не сумела реализовать два заработанных брейк-пойнта и допустила 13 невынужденных ошибок.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева – Никола Бартункова в полуфинале юниорского Уимблдона-2023.

Напомним, Корнеева в этом сезоне выиграла оба уже состоявшихся юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» Алина в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.