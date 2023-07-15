Express: Алькарас спас принцессу Кейт, разгромив Медведева
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Журналист британского издания Express Мэтт Данн посвятил большой материал поражению чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2023. Он вышел с заголовком: «Карлос Алькарас спас принцессу Кейт, разгромив Даниила Медведева, и готовится сразиться с Джоковичем».
«Королевский бокс аплодировал Алькарасу вместе с остальной публикой Центрального корта. И, если бы Кэтрин, принцесса Уэльская, не наблюдала за происходящим из дома, то тоже бы вздохнула с облегчением. Когда она будет вручать трофей в эти выходные, там не будет никого, кто связан с конфликтом на Украине», — говорится в статье.
Напомним, Алькарас (1) обыграл Медведева (3) со счётом 6:3, 6:3, 6:3.
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