Российская теннисистка Алина Корнеева не сумела пробиться в финал юниорского Уимблдона

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя россиянка Алина Корнеева не сумела пробиться в финал юниорского Уимблдона-2023.

В полуфинальном матче, старт которого из-за дождя отложили на день, Корнеева (1) со счётом 4:6, 6:7 (2:7) проиграла 17-летней представительнице Чехии Николе Бартунковой. Нельзя не отметить, что во втором сете Алина вела со счётом 4:1 и 5:2, но Бартунковой удалось отыграть два сетбола и вернуться в игру.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 35 минут. Корнеева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Бартунковой семь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Корнеева в этом сезоне выиграла оба уже состоявшихся юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» Алина в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.