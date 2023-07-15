Алина Корнеева не сумела выйти в третий подряд финал юниорского турнира «Большого шлема»

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева не сумела пробиться в третий подряд финал юниорского турнира «Большого шлема».
На Уимблдоне-2023 в полуфинальном матче, старт которого из-за дождя отложили на день, Корнеева (1) со счётом 4:6, 6:7 (2:7) проиграла 17-летней представительнице Чехии Николе Бартунковой. Нельзя не отметить, что во втором сете Алина вела со счётом 4:1 и 5:2, но Бартунковой удалось отыграть два сетбола и вернуться в игру.
Корнеева в этом сезоне дошла до финалов и победила на обоих состоявшихся юниорских турнирах «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» Алина в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу.
- 15 июля 2023
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