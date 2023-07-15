Макинрой обрушился с критикой на судью за скандальное наказание Джоковича на Уимблдоне

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой раскритиковал скандальное решение судьи Ричарда Хея в полуфинальном матче Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.
Напомним, во втором сете победного для себя матча Джокович вёл со счётом 2:1, судья объявил ему помеху за слишком долгий стон после бэкхенда по линии и отдал очко его сопернику Яннику Синнеру. Новак попытался оспорить решение, но тщетно. Позже в том же гейме серб получил предупреждение за затяжку времени перед подачей.
«Джокович превосходно справился с этой ситуацией. Гораздо, гораздо лучше, чем это бы сделало большинство игроков. Я бы был в ярости, если бы такой инцидент стал поворотным в матче. Одно дело, если бы Синнер повысил качество своей игры, – это было бы здорово, конкуренция всё-таки. Но не тогда, когда судья оказывается в центре событий.
Мне очевидно, что этот судья хотел, чтобы его имя появилось в газетах. Ну вы серьёзно?! К счастью, Новак это выдержал», — приводит слова Макинроя Mirror со ссылкой на эфир BBC.
- 15 июля 2023
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