Тим Хенмэн оценил скандальное решение судьи о помехе со стороны Джоковича на Уимблдоне

Бывшая четвёртая ракетка мира, британский теннисист Тим Хенмэн оценил скандальное решение судьи Ричарда Хея в полуфинальном матче Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.

Напомним, во втором сете победного для себя матча Джокович вёл со счётом 2:1, когда судья объявил о помехе с его стороны за слишком долгий стон после бэкхенда по линии и отдал очко его сопернику, итальянцу Яннику Синнеру. Новак попытался оспорить решение, но тщетно. Чуть позже серб получил ещё устное предупреждение за затяжку времени перед подачей.

«Это было странно. Мы вообще очень редко видим нарушение за помехи. Такое бывает в парных матчах, когда люди разговаривают, и там это можно понять. Но в такой ситуации, в одиночном разряде, в полуфинале турнира «Большого шлема», который играется на Центральном корте, услышать это было очень неожиданно», — приводит слова Хенмэна Mirror со ссылкой на эфир BBC.