На Уимблдоне прервали тренировку Онс Жабер перед финалом. Она играла в чёрном

Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер попала в курьёзный инцидент перед выступлением в финале Уимблдона-2023, где сразится с 42-й ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой.

Жабер проводила предматчевую тренировку на Центральном корте в чёрной форме. Через полчаса тренировку остановили и попросили Онс переодеться во всё белое (традиционный регламент турнира предписывает играть исключительно в белых цветах).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой. Финал мужского Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится завтра, 16 июля.