Андрей Ольховский: Медведев пассивен на траве. Полуфинал Уимблдона — великолепный исход

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.

«В первую очередь надо отдать должное результату Медведева на турнире. Я считаю, что полуфинал на Уимблдоне — шикарное достижение. Он впервые в карьере достиг этой отметки, что говорит о многом. Причины вчерашнего поражения от Алькараса ясны: Медведев слишком пассивно играет на траве. Алькарасу такой теннис очень удобен, он смог использовать все свои лучшие качества. Борьба в первом и втором сетах была до брейка на подаче Дани. В третьем он попытался зацепиться и взял несколько подач испанца, но сразу отдавал несколько подряд геймов на своей. С такой игрой дойти до полуфинала на траве — великолепный исход! Если он хочет прогрессировать на этом покрытии, то нужно немного менять стиль своей игры», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.