«Пролила свой кофе от смеха». Азаренко — о реакции Пегулы на спорную статью о ней

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на комментарий американской теннисистки Джессики Пегулы по поводу статьи в британском издании The Times.
Напомним, материал о Пегуле вышел под названием «Шесть четвертьфиналов, шесть поражений: Джессике Пегуле нужна энергия, которую не купишь за миллиарды семьи». Спортсменка иронично отреагировала на статью, написав в соцсетях: «Эту мусорную статью я точно не куплю».
«Я пролила свой кофе от смеха. Легендарная Джесс», — написала Азаренко в комментариях к записи американки.
Напомним, Пегула является дочью миллиардера Терри Пегулы, который владеет различными активами в американском спорте, в том числе клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз» и клубом НФЛ «Баффало Биллс».
- 15 июля 2023
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