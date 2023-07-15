Вондроушова — Жабер: чешская теннисистка выиграла первый сет в финале Уимблдона

Завершился первый сет финального матча женского турнира Уимблдона-2023, в котором встречаются шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер и представительница Чехии Маркета Вондроушова (42-я в рейтинге ATP). Эту партию со счётом 6:4 выиграла чешская спортсменка.

Первый сет продлился 40 минут. Встреча проходит на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой. Финал мужского турнира Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится завтра, 16 июля.