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Вондроушова — Жабер: чешская теннисистка выиграла первый сет в финале Уимблдона

Вондроушова — Жабер: чешская теннисистка выиграла первый сет в финале Уимблдона
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Завершился первый сет финального матча женского турнира Уимблдона-2023, в котором встречаются шестая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер и представительница Чехии Маркета Вондроушова (42-я в рейтинге ATP). Эту партию со счётом 6:4 выиграла чешская спортсменка.

Первый сет продлился 40 минут. Встреча проходит на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Онс Жабер в финале Уимблдона-2023.

Уимблдон (ж). Финал
15 июля 2023, суббота. 16:10 МСК
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Соперницы четыре раза встречались на корте в официальных матчах. Дважды выигрывала Жабер, ещё две победы на счету Вондроушовой. Финал мужского турнира Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится завтра, 16 июля.

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