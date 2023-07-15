Вондроушова стала первой несеяной чемпионкой Уимблдона в Открытой эре

Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой несеяной победительницей турнира в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году.
Вондроушова стартовала на турнире, будучи 42-й ракеткой мира: ранее её наивысшим местом в карьере была 14-я позиция в рейтинге WTA. На пути к финалу она обыграла сеяных Веронику Кудерметову (Россия, 12), Донну Векич (Хорватия, 20), Мари Боузкову (Чехия, 32), Джессику Пегулу (США, 4), а в финале Уимблдона одолела шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
Благодаря победе на Уимблдоне Вондроушова вернётся в список сеяных игроков уже не будущих турнирах. Чешская теннисистка получит 2000 очков рейтинга и поднимется на 32 позиции, став десятой ракеткой мира уже в понедельник, 17 июля.
- 15 июля 2023
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