Маркета Вондроушова завоевала первый в карьере титул чемпионки турнира «Большого шлема»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». Сегодня, 15 июля, спортсменка выиграла Уимблдон, в финале в двух сетах обыграв шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

Ранее самым большим достижением в карьере спортсменки на «Шлемах» был финал «Ролан Гаррос» в 2019 году, где Вондроушова проиграла австралийке Эшли Барти.

Это второй титул в карьере чешской теннисистки: первый она выиграла в 2017 году, когда она стала чемпионкой турнира в Биле (Швейцария), обыграв в финале эстонку Анетт Контавейт.

Благодаря победе на Уимблдона Маркета Вондроушова поднимется на 32 строчки в рейтинге WTA и станет десятой ракеткой мира. Ранее её наивысшей позицией была 14-я строчка.