Онс Жабер расплакалась на награждении после финала Уимблдона

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер расплакалась на награждении после финального матча Уимблдона-2023. В решающем поединке Жабер за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6.

Жабер второй год подряд играла в финале травяного турнира «Большого шлема» и второй раз подряд не смогла завоевать титул. Напомним, реванш за прошлогодний финал у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, Онс взяла ещё в четвертьфинале, обыграв соперницу со счётом 6:7, 6:4, 6:1. В финале Жабер считалась фавориткой, ведь Вондроушова даже не была сеяной, но стала в итоге чемпионкой Уимблдона.