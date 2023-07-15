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Онс Жабер расплакалась на награждении после финала Уимблдона

Онс Жабер расплакалась на награждении после финала Уимблдона
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Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер расплакалась на награждении после финального матча Уимблдона-2023. В решающем поединке Жабер за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6.

Жабер второй год подряд играла в финале травяного турнира «Большого шлема» и второй раз подряд не смогла завоевать титул. Напомним, реванш за прошлогодний финал у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, Онс взяла ещё в четвертьфинале, обыграв соперницу со счётом 6:7, 6:4, 6:1. В финале Жабер считалась фавориткой, ведь Вондроушова даже не была сеяной, но стала в итоге чемпионкой Уимблдона.

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