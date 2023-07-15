Фото: принцесса Кейт вручает Маркете Вондроушовой трофей победительницы Уимблдона
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Принцесса Уэльская Кейт по традиции вручила чемпионский трофей — блюдо — победительнице Уимблдона в женском одиночном разряде. В 2023 году ей стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая в финале турнира в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
Фото: Julian Finney/Getty Images
Для Вондроушовой победа на Уимблдоне стала первым в карьере титулом чемпионки турниров «Большого шлема». Ранее спортсменка на «Шлемах» доходила до финала — на «Ролан Гаррос» в 2019 году, — однако тогда спортсменка проиграла австралийской теннисистке Эшли Барти.
Благодаря победе на турнире Маркета Вондроушова получит 2000 рейтинговых очков и поднимется на 32 строчки в рейтинге WTA, став, впервые в карьере, десятой ракеткой мира.
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