Онс Жабер назвала поражение в финале Уимблдона-2023 самым болезненным в карьере

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер на награждении после финального матча Уимблдона-2023 со слезами на глазах назвала это поражение самым болезненным в карьере.

В решающем поединке Жабер за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Жабер второй год подряд играла в финале травяного турнира «Большого шлема» и второй раз подряд не смогла завоевать титул.

«Это очень, очень тяжело. Мало этого, так ещё и на фотографиях я буду выглядеть ужасно. Самое болезненное поражение в моей карьере. Но я не сдамся и вернусь сильнее. Для меня это был потрясающий турнир, жаль, что не до самого конца. Хочу поблагодарить свою команду за то, что всегда верят в меня. Однажды мы сделаем это, я обещаю. Я буду чемпионом «Большого шлема», — сказала Жабер на награждении.