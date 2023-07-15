Онс Жабер назвала поражение в финале Уимблдона-2023 самым болезненным в карьере

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер на награждении после финального матча Уимблдона-2023 со слезами на глазах назвала это поражение самым болезненным в карьере.
В решающем поединке Жабер за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Жабер второй год подряд играла в финале травяного турнира «Большого шлема» и второй раз подряд не смогла завоевать титул.
«Это очень, очень тяжело. Мало этого, так ещё и на фотографиях я буду выглядеть ужасно. Самое болезненное поражение в моей карьере. Но я не сдамся и вернусь сильнее. Для меня это был потрясающий турнир, жаль, что не до самого конца. Хочу поблагодарить свою команду за то, что всегда верят в меня. Однажды мы сделаем это, я обещаю. Я буду чемпионом «Большого шлема», — сказала Жабер на награждении.
- 15 июля 2023
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