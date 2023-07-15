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Онс Жабер поздравила новую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову

Онс Жабер поздравила новую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову
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Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер на награждении после финального матча Уимблдона-2023 со слезами на глазах поздравила с победой новую чемпионку травяного турнира «Большого шлема» — представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

В решающем поединке Уимблдона Жабер за 1 час 22 минуты уступила Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Жабер второй год подряд играла в финале травяного турнира «Большого шлема» и второй раз подряд не смогла завоевать титул.

«Поздравляю Маркету и её команду с потрясающим турниром. Ты потрясающий игрок. Знаю, что у тебя было много травм, и очень за тебя счастлива», — сказала Жабер на награждении.

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