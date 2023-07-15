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«Наверное, выпью пива». Вондроушова — о планах после победы на Уимблдоне

«Наверное, выпью пива». Вондроушова — о планах после победы на Уимблдоне
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, чемпионка Уимблдона в 2023 году, рассказала, что она хочет сделать после победы на турнире. Сегодня, 15 июля, спортсменка в двух сетах финала соревнований обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

«Наверное, выпью пива. Эти две недели были выматывающими», — призналась Вондроушова в интервью на корте.

Напомним, по пути к победе на Уимблдоне чешская теннисистка обыграла нескольких сеяных игроков: Веронику Кудерметову (Россия, 12), Донну Векич (Хорватия, 20), Мари Боузкову (Чехия, 32), Джессику Пегулу (США, 4), — прошла в полуфинале украинку Элину Свитолину и в финале одолела шестую ракетку мира Онс Жабер.

Это второй титул в карьере Маркеты Вондроушовой: ранее она выигрывала соревнования в Биле (Швейцария) в 2017 году.

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