Вондроушова стала первой замужней чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде за 42 года

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой замужней чемпионкой Уимблдона в женском одиночном разряде с 1981 года. Тогда, 42 года назад, американка Крис Эверт в третий раз выиграла травяной турнир «Большого шлема» (1974, 1976, 1981). В 1979 году она вышла замуж за британского теннисиста Джона Ллойда, и стала Кристиной Эверт-Ллойд. В 1987 году они развелись.

Вондроушова вышла замуж год назад, о том, что завтра у неё с супругом первая годовщина свадьбы представительница Чехии упомянула в речи после награждения.

Вондроушова стала первой несеяной победительницей турнира в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году. Маркета стартовала на турнире, будучи 42-й ракеткой мира: ранее её наивысшим местом в карьере была 14-я позиция в рейтинге WTA. В финале Вондроушова одолела шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4.