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Колхоф и Скупски впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Колхоф и Скупски впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
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Теннисист из Нидерландов Весли Колхоф и представитель Великобритании Нил Скупски выиграли Уимблдон-2023 в мужском парном разряде. В финальном матче посеянные первыми Колхоф и Скупски нанесли поражение 15-й паре турнира, испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Колхоф и Скупски четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из семи. Гранольерс и Себальос выполнили шесть эйсов, четыре раза ошиблись на подаче и не использовали единственную возможность взять подачу соперников.

Колхоф и Скупски впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее Колхоф дважды играл в финале US Open (в том числе в 2022 году со Скупски), а на Уимблдоне его лучшим достижением был четвертьфинал 2019 года. Скупски доходил до четвертьфинала Уимблдона-2017.

Уимблдон — парный разряд (м). Финал
15 июля 2023, суббота. 18:15 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
В. Колхоф Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
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