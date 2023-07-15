Колхоф и Скупски впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Теннисист из Нидерландов Весли Колхоф и представитель Великобритании Нил Скупски выиграли Уимблдон-2023 в мужском парном разряде. В финальном матче посеянные первыми Колхоф и Скупски нанесли поражение 15-й паре турнира, испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Колхоф и Скупски четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из семи. Гранольерс и Себальос выполнили шесть эйсов, четыре раза ошиблись на подаче и не использовали единственную возможность взять подачу соперников.
Колхоф и Скупски впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее Колхоф дважды играл в финале US Open (в том числе в 2022 году со Скупски), а на Уимблдоне его лучшим достижением был четвертьфинал 2019 года. Скупски доходил до четвертьфинала Уимблдона-2017.
- 15 июля 2023
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