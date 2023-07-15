Вондроушова — о финале Уимблдона: рада, что продолжала бороться в ключевые моменты

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, чемпионка Уимблдона в 2023 году, прокомментировала своё выступление в финале турнира, где она боролась за победу с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.

«Это невероятно. Тяжелейший матч, перед его началом я сильно нервничала. Очень горжусь собой. Когда матч закончился, почувствовала облегчение. При счёте 40:0 я еле дышала. Рада, что выдержала эти нервы.

Некоторые моменты были очень тяжёлыми, это был великолепный матч. Были отличные затяжные розыгрыши, Онс – потрясающий игрок и человек. Тяжело было ещё и потому, что мы очень хорошо друг друга знаем. Рада, что продолжала бороться в ключевые моменты», — сказала теннисистка на послематчевой пресс-конференции.