«Заставлю сделать татуировку». Маркета Вондроушова — о споре с тренером

Чемпионка Уимблдона, чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, как её тренер будет выполнять данное спортсменке обещание. У чешки и её тренера было пари о том, что он сделает себе татуировку, если Вондроушова выиграет турнир «Большого шлема».

«Думаю, я выберу татуировку для тренера. Может, мы с ним даже сделаем одинаковые. Перед турниром он сказал, что сделает татуировку, если я выиграю, и я выиграла. Надеюсь, он не съедет с темы. Думаю, я заставлю его сделать тату. Надеюсь, сделаем всё здесь», — поделилась теннисистка на пресс-конференции после победы в финале Уимблдона над шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер.

Напомним, Маркета Вондроушова сегодня, 15 июля, выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема».