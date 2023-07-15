Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала о разговоре с принцессой Уэльской Кэтрин после церемонии награждения на Уимблдоне.
В финальном матче шестая ракетка мира Жабер за 1 час 22 минуты уступила чешке Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала лишь 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Наградив чемпионку, принцесса подошла к расстроенной Жабер и нашла нужные слова, чтобы успокоить и поддержать плачущую Онс. В итоге спортсменка покинула Центральный корт с небольшой улыбкой на лице.
«Что сказала мне принцесса Уэльская? То же, что и в том году – подбодрила, сказала быть сильной, вернуться и выиграть «Шлем», выиграть Уимблдон. Она была очень мила. Сомневалась, обнимать меня или нет, а я ей сказала, что никогда не против обнимашек. Это был очень милый момент. Она всегда очень мила ко мне», — сказала Жабер на пресс-конференции.
- 15 июля 2023
-
21:53
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:59
-
20:51
-
20:37
-
20:23
-
20:11
-
19:32
-
19:30
-
19:07
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:44
-
17:28
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:08
-
16:00