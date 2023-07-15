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Онс Жабер рассказала о разговоре с принцессой Уэльской Кэтрин

Онс Жабер рассказала о разговоре с принцессой Уэльской Кэтрин
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала о разговоре с принцессой Уэльской Кэтрин после церемонии награждения на Уимблдоне.

В финальном матче шестая ракетка мира Жабер за 1 час 22 минуты уступила чешке Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала лишь 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6. Наградив чемпионку, принцесса подошла к расстроенной Жабер и нашла нужные слова, чтобы успокоить и поддержать плачущую Онс. В итоге спортсменка покинула Центральный корт с небольшой улыбкой на лице.

«Что сказала мне принцесса Уэльская? То же, что и в том году – подбодрила, сказала быть сильной, вернуться и выиграть «Шлем», выиграть Уимблдон. Она была очень мила. Сомневалась, обнимать меня или нет, а я ей сказала, что никогда не против обнимашек. Это был очень милый момент. Она всегда очень мила ко мне», — сказала Жабер на пресс-конференции.

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