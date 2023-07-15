Чемпионка Уимблдона Вондроушова рассказала, что больше всего удивило её в финале турнира

Чемпионка Уимблдона в 2023 году, чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, что больше всего удивило её в сегодняшнем финальном матче, в котором она играла с шестой ракеткой мира Онс Жабер.

«Удивило то, как я смогла справиться с нервами и сохранять спокойствие. Внутри я была спокойна весь матч. Думаю, в полуфинале нервничала больше, чем в финале. Мне кажется, все удивились тому, какой спокойной я была. После матча [даже] тренер сказал, что не верит, насколько я была спокойна. Думаю, это было ключевым в победе. Я верила и сохраняла спокойствие, когда она повела 2:0 с брейком [в первом сете].

Не знаю, как у меня это получилось. Честное слово, не знаю. Просто верила в свою игру с самого начала турнира. Я хорошо себя чувствовала.

Описать турнир одним словом? Сумасшедший. Это невероятно. До начала турнира никто не дал бы мне и шанса на победу. Я даже не была сеяной. Это сумасшедший турнир. До сих пор не верится», — призналась теннисистка на пресс-конференции после финала Уимблдона.