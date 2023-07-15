Жабер отреагировала на сравнение со знаменитыми игроками, уступавшими в финалах ТБШ

Теннисистка из Туниса Онс Жабер отреагировала на замечание о том, что такие знаменитые чемпионки, как Ким Клейстерс, Крис Эверт и Симона Халеп проиграли свои первые три финала турниров «Большого шлема». Отметим, что в мужском теннисе то же самое происходило с Энди Марреем и ранее с его тренером, Иваном Лендлом.

Жабер второй раз подряд уступила в финале Уимблдона. Также в 2022 году Онс не смогла завоевать титул в финале US Open.

«На самом деле четыре. Мы вместе плакали в раздевалке (улыбается). Я обожаю Ким, она меня вдохновляет. Я следила за ней в детстве. Для меня бесценно, что она находит время на то, чтобы дать мне совет, обнять, всегда быть рядом. Она постоянно говорила мне, что проиграла четыре финала, поэтому я знаю об этом. Это позитивный момент, нельзя ничего форсировать. Просто сегодня было не суждено, вот и всё.

Все эти финалы научат меня, как их выигрывать. Я буду продолжать учиться и оставаться на позитиве. Ведь если расстраиваться, это ничем не поможет.

Ещё один положительный момент – я выходила в три из последних пяти финалов мэйджоров, а не только вошла в число игроков, которые не смогли победить в первых трёх финалах «Шлемов». Надеюсь, это прибавит мне уверенности, и я смогу считать себя стабильным игроком. Нужно воспринимать этот опыт как нечто хорошее, а не плохое, и продолжать работать над своей игрой. Быть той теннисисткой, какой я хочу быть.

Но я знаю, что в моём случае все эти вещи могут занять годы. Я буду стараться, работать. Моя цель – быть хорошим, стабильным игроком и стать победительницей турнира «Большого шлема», причём не одного», — сказала Жабер на пресс-конференции.