Онс Жабер рассказала, почему убрала с заставки телефона трофей Уимблдона

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, почему сменила заставку на телефоне. В 2022 году, когда спортсменка уступила в финале Уимблдона представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, у неё на заставке стоял трофей Уимблдона, о чём она говорила на пресс-конференции.
В финальном матче Уимблдона-2023 шестая ракетка мира Жабер за 1 час 22 минуты уступила чешке Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала лишь 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6.
«Почему сменила заставку на телефоне с трофея на фото племянников? Не знаю — в прошлом году трофей не сработал. Я всегда ставлю фото племянницы, а теперь у нас появился новый член семьи – племянник. Надо было и его поставить. Я их очень люблю, они дарят столько радости и любви. Мне радостно каждый день видеть их на экране», — сказала Жабер на пресс-конференции.
- 15 июля 2023
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