Российский теннисист, 105-я ракетка мира Павел Котов проиграл в финале челленджера в Брауншвейге (Германия). Спортсмен в двух сетах потерпел поражение в матче со 175-й ракеткой мира из Италии Франко Агаменоне. Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6.

Матч теннисистов продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Павел Котов выполнил один эйс, реализовал два брейк-пойнта, а также допустил семь двойных ошибок. На счету Франко Агаменоне — четыре реализованных брейк-пойнта и столько же двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал турнира в Карлсруэ и в финал турнира в Брауншвейге Павел Котов получил 76 очков рейтинга. Это позволило теннисисту подняться на 16 позиций в рейтинге ATP и обновить свой личный рекорд по положению в нём: в понедельник, 17 июля, спортсмен станет 89-й ракеткой мира.