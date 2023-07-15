«Это финал мечты». Виландер — о матче Джоковича и Алькараса на Уимблдоне

Бывший шведский теннисист, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер поделился мнением о мужском финале Уимблдона, который состоится завтра, 16 июля. В нём за титул поборются семикратный чемпион турнира, второй номер мирового рейтинга, серб Новак Джокович и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

«Это финал мечты. Конечно, мы видели много финалов мечты: с Федерером и Джоковичем, Федерером и Надалем, Джоковичем и Надалем, — но с последней подобной битвы прошло уже много времени.

Для меня сейчас Алькарас и Джокович — два лучших игрока в мире. При этом они совершенно разные по манере игры: очень агрессивный теннисист в лице Карлоса и Новак, играющий на траве от обороны.

Это будет настолько аппетитно и захватывающе, насколько это вообще возможно в теннисном матче. Предвкушение очень велико, я взволнован.

Думаю, в Париже Карлос был готов побеждать, но начал думать об этом, как только выиграл четвертьфинал. Это было слишком рано, и об этом говорил его тренерский штаб. Ему нужно сбавить темп и расслабиться, что нелегко сделать, играя в финале. Можно работать с тем, что будет помогать ему, но главное — просто регулярно готовиться, и тогда с ним всё будет в порядке. Карлосу не нужно зацикливаться на финале — думаю, он научился этому в Париже», — цитирует Виландера Eurosport.