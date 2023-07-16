Азаренко — Жабер: продолжай сиять, милая!

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко трогательно поддержала шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер, которая в субботу, 15 июля, потерпела поражение в двух сетах финала Уимблдона от чешки Маркеты Вондроушовой.

«Онс, милая! Ты уже вошла в историю! Не могу дождаться момента, когда увижу, как ты сделаешь ещё больше! Продолжай сиять!» — написала Азаренко в социальной сети.

Онс Жабер второй год подряд проиграла в финале Уимблдона. В 2022 году туниска потерпела поражение в матче с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которую обыграла в этом году в четвертьфинале турнира. Также Онс Жабер в прошлом сезоне выходила в финал US Open, где проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек в двух сетах.