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Азаренко — Жабер: продолжай сиять, милая!

Азаренко — Жабер: продолжай сиять, милая!
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко трогательно поддержала шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер, которая в субботу, 15 июля, потерпела поражение в двух сетах финала Уимблдона от чешки Маркеты Вондроушовой.

«Онс, милая! Ты уже вошла в историю! Не могу дождаться момента, когда увижу, как ты сделаешь ещё больше! Продолжай сиять!» — написала Азаренко в социальной сети.

Онс Жабер второй год подряд проиграла в финале Уимблдона. В 2022 году туниска потерпела поражение в матче с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которую обыграла в этом году в четвертьфинале турнира. Также Онс Жабер в прошлом сезоне выходила в финал US Open, где проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек в двух сетах.

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