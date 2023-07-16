Алькарас — Джокович: во сколько финал Уимблдона, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 июля, на Уимблдоне-2023 будет сыгран финальный матч мужского одиночного разряда, в котором встретятся семикратный чемпион турнира, сербский теннисист Новак Джокович и действующая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Примерное время начала матча — в 16:00 мск.

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.

Победа на Уимблдоне позволит Новаку Джоковичу завоевать 24-й титул турниров «Большого шлема», спортсмен обновит свой же рекорд — на «Ролан Гаррос» он выиграл 23-й «Шлем»: в истории стольких титулов не было ни у кого. Также серб может сравняться по числу побед на Уимблдоне со швейцарцем Роджером Федерером: у Джоковича сейчас семь побед, у Федерера — восемь.

Карлос Алькарас, в свою очередь, может второй раз в карьере выиграть турнир «Большого шлема»: ранее он побеждал на Открытом чемпионате США в 2022 году, — а также взять второй в году и в карьере титул турнира на траве.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира составляет £ 44,7 млн.