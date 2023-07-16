«Первая эмоция за восемь лет». Вондроушова – о реакции мужа на её победу на Уимблдоне
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала о реакции мужа на её победу в турнире. Напомним, в решающем матче турнира чешка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.
«Мой муж во время матча был спокоен и не проявлял эмоций? Он всё время такой Думаю, когда я подошла к ложе, он заплакал. Я видела его после, и он много плакал. Это первая эмоция, которую я увидела за восемь лет. Думаю, что он плакал и в день свадьбы», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.
Благодаря победе на Уимблдоне Вондроушова заработала 2000 рейтинговых очков и дебютирует в топ-10 рейтинга WTA, выбив из него российскую теннисистку Дарью Касаткину, которая вылетела на стадии третьего круга.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
03:22
-
00:36
- 15 июля 2023
-
23:39
-
22:59
-
21:53
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:59
-
20:51
-
20:37
-
20:23
-
20:11
-
19:32
-
19:30
-
19:07
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:44
-
17:28
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:49
Партнерский контент