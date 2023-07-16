«Первая эмоция за восемь лет». Вондроушова – о реакции мужа на её победу на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала о реакции мужа на её победу в турнире. Напомним, в решающем матче турнира чешка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

«Мой муж во время матча был спокоен и не проявлял эмоций? Он всё время такой Думаю, когда я подошла к ложе, он заплакал. Я видела его после, и он много плакал. Это первая эмоция, которую я увидела за восемь лет. Думаю, что он плакал и в день свадьбы», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Благодаря победе на Уимблдоне Вондроушова заработала 2000 рейтинговых очков и дебютирует в топ-10 рейтинга WTA, выбив из него российскую теннисистку Дарью Касаткину, которая вылетела на стадии третьего круга.